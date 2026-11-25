В Украине сообщили об уничтожении 5 военных самолетов на авиабазе в РФ
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 14:35
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В результате массированной атаки на российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области украинскими вооруженными силами были поражены 5 самолетов МиГ-31 и Су-34.
Как передает Report, об этом сообщает Униан.
По информации агентства, всего уничтожены три единицы МиГ-31 и две Су-34.
Также сообщается, что был поражен Куйбышевский НПЗ, где зафиксированы повреждения с возгоранием обеих установок первичной переработки (АВТ-4, АВТ-5) и установки каталитического риформинга.
Кроме того, сообщается об атаках на Сызранский НПЗ.
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