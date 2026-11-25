В результате массированной атаки на российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области украинскими вооруженными силами были поражены 5 самолетов МиГ-31 и Су-34.

Как передает Report, об этом сообщает Униан.

По информации агентства, всего уничтожены три единицы МиГ-31 и две Су-34.

Также сообщается, что был поражен Куйбышевский НПЗ, где зафиксированы повреждения с возгоранием обеих установок первичной переработки (АВТ-4, АВТ-5) и установки каталитического риформинга.

Кроме того, сообщается об атаках на Сызранский НПЗ.