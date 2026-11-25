Ukrayna Rusiyanın 5 hərbi təyyarəsini məhv edib
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2026
- 14:41
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Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Rusiyanın Nijeqorod vilayətindəki "Savasleyka" aerodromuna kütləvi hücumu nəticəsində 5 ədəd "MiQ-31" və "Su-34" təyyarəsi vurulub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UNİAN məlumat yayıb.
Agentliyin məlumatına görə, ümumilikdə üç ədəd "MiQ-31" və iki ədəd "Su-34" məhv edilib.
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