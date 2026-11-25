Norveç energetika sektorunun bərpası üçün Ukraynaya daha 46,3 milyon avro ayırıb
- 25 noyabr, 2026
- 14:48
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Ukrayna Energetikasına Dəstək Fondu Norveçdən 46,3 milyon avro məbləğində vəsait əldə edib ki, bunun sayəsində bu ölkənin Ukraynanın energetika sektoruna ayırdığı maliyyə yardımının ümumi həcmi 255,6 milyon avroya çatıb.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Energetika Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qurumun məlumatına görə, vəsait bütün ölkə ərazisində Rusiyanın hücumları nəticəsində zədələnmiş energetika obyektlərinin bərpası üçün avadanlıqların alınmasına yönəldiləcək.
"Ukrayna ilə həmrəyliyinə görə Norveçə təşəkkür edirik. Belə dəstək energetika şirkətlərinin ehtiyacları üçün avadanlıqları operativ şəkildə tapmağa, almağa və enerji sisteminin işini bərpa etməyə imkan verir. Hər bir belə töhfə bizim ukraynalıları işıq və istiliklə təmin etmək qabiliyyətimizdir", - Ukrayna Baş nazirinin birinci müavini, energetika naziri Denis Şmıqal qeyd edib.