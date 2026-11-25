В Азербайджане создается Международный учебный центр лесоводства и питомниководства
- 25 ноября, 2026
- 14:45
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При Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана создается в качестве бюджетной организации "Международный учебный центр лесоводства и питомниководства".
Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Центр будет заниматься организацией и проведением обучения в области лесоводства, созданием и управлением генным банком семян лесных растений, сохранением образцов семян, а также выращиванием саженцев лесных растений.
Кабинет министров в двухмесячный срок должен утвердить предел численности и должностные оклады работников Центра, а также обеспечить его материально-техническое оснащение.
Министерство экологии и природных ресурсов в тот же срок должно утвердить устав и, по согласованию с Министерством финансов, структуру центра и проинформировать президента Азербайджанской Республики.
Министерство финансов должно обеспечить финансирование деятельности Центра за счет средств государственного бюджета.