При Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана создается в качестве бюджетной организации "Международный учебный центр лесоводства и питомниководства".

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Центр будет заниматься организацией и проведением обучения в области лесоводства, созданием и управлением генным банком семян лесных растений, сохранением образцов семян, а также выращиванием саженцев лесных растений.

Кабинет министров в двухмесячный срок должен утвердить предел численности и должностные оклады работников Центра, а также обеспечить его материально-техническое оснащение.

Министерство экологии и природных ресурсов в тот же срок должно утвердить устав и, по согласованию с Министерством финансов, структуру центра и проинформировать президента Азербайджанской Республики.

Министерство финансов должно обеспечить финансирование деятельности Центра за счет средств государственного бюджета.