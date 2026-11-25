Документальный фильм Vətən daşı, созданный при совместной организации Global Media Group и Информационного агентства Report, представлен на YouTube.

Автором идеи и сценария фильма является Намиг Маилов, режиссером-постановщиком - Ниям Ширинов, оператором-постановщиком и режиссером монтажа - Сабухи Садиг, генеральным продюсером - Фуад Гусейналиев.

Фильм рассказывает об истории полковника-лейтенанта Экрема Шадманова - начальника штаба первой воинской части коммандос Азербайджана, погибшего во время антитеррористических мероприятий, - и его семьи.

После оккупации Кяльбаджарского района Арменией семья Шадмановых была вынуждена стать переселенцами. Несмотря на лишения, они не теряли надежды вернуться в родные края. С мечтой освободить родную землю от врага в семье выросли два профессиональных военных.

В ходе 44-дневной Отечественной войны, а также антитеррористических мероприятий братья Шадмановы проявили героизм, приняв активное участие в освобождении ряда районов и сел, за что распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева были удостоены орденов и медалей. Однако 24 сентября 2023 года при следовании к освобожденным от противника позициям один из братьев - полковник-лейтенант Акрам Шадманов - погиб в результате подрыва на мине.

В фильме через призму судьбы Акрама Шадманова и его семьи отражены героическая летопись азербайджанского народа, любовь к Родине, радость Победы и решимость возрождать и созидать на родной земле.

Напомним, что премьерный показ картины состоялся 23 сентября - в преддверии годовщины Отечественной войны и антитеррористических мероприятий. На презентации присутствовали родители шехида, его боевые товарищи, депутаты Милли Меджлиса и представители общественности.

Отметим, что Global Media Group - ведущая группа медиакомпаний, основанная в 2017 году. В состав холдинга входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие медиаресурсы, действующие как в Азербайджане, так и за рубежом.

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