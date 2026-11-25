Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости укрепления европейской безопасности, увеличения оборонных расходов Германии и продолжения финансовой помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил в Бундестаге в ходе обсуждения проекта бюджета на 2027 год.

По словам канцлера, Россия идет на эскалацию в Балтийском регионе, Польше, на Черном море, в космосе и в самой Германии.

"Россия точно знает, чего хочет. И Россия хочет большего, чем Украина", - сказал Мерц.

Ранее власти РФ неоднократно заявляли, что не стремятся к военной конфронтации со странами Организации Североатлантического договора (НАТО).

Мерц заявил, что, оказывая помощь Украине, Германия также укрепляет собственную безопасность и перенимает украинский опыт в гражданских и оборонных технологиях. При этом оппозиционные партии "Альтернатива для Германии" и "Левые" призвали прекратить военную помощь Киеву.

Проект бюджета предусматривает увеличение оборонных расходов Германии к 2030 году более чем вдвое - до свыше 200 млрд евро или 3,7% ВВП.

Канцлер также призвал ограничить расходы в бюджете Европейского союза (ЕС) на 2028-2034 годы и сосредоточить финансирование на безопасности и конкурентоспособности. Предложения по бюджету лидеры ЕС обсудят на внеочередном саммите в четверг и пятницу.