В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео о встрече с главой МИД Литвы
Внешняя политика
- 25 ноября, 2026
- 15:03
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В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео с приема министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса.
Report представляет публикацию:
Prezident İlham Əliyev Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi qəbul edib. https://t.co/CEHv2l8SZN— İlham Əliyev (@azpresident) November 25, 2026
Видео
Ilham Aliyev's social media accounts share video of his meeting with Lithuanian FM
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