İlham Əliyevin Kestutis Budrisi qəbuluna dair video paylaşılıb
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2026
- 15:00
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Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budrisin qəbuluna dair video paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev Litva Respublikasının xarici işlər naziri Kestutis Budrisi qəbul edib. https://t.co/CEHv2l8SZN— İlham Əliyev (@azpresident) November 25, 2026
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео о встрече с главой МИД Литвы
Ilham Aliyev's social media accounts share video of his meeting with Lithuanian FM
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