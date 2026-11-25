В результате ударов беспилотников по двум городам на юго-востоке Судана погибли 19 мирных жителей, еще 20 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, суданская правозащитная организация Emergency Lawyers сообщила, что удары нанесли военизированные Силы быстрого реагирования (СБР).

Оба города находятся в штате Голубой Нил, который граничит с Южным Суданом и Эфиопией.

По данным правозащитников, во вторник вечером беспилотники атаковали три жилых квартала административного центра штата Эд-Дамазина. Погибли 19 человек, в том числе шесть женщин, еще 15 получили ранения. Все погибшие и раненые в городе были членами трех семей.

Ранее в тот же день беспилотники атаковали плотину и объекты энергетики в городе Эр-Росейресе. Там получили ранения еще пять мирных жителей. Правозащитники предупредили, что удары могут нарушить электроснабжение штата и повредить национальную энергосеть.

Очевидцы подтвердили Reuters, что по городам были нанесены удары беспилотниками. СБР пока не прокомментировали сообщение. Вооруженный конфликт между СБР и армией Судана продолжается с апреля 2023 года.