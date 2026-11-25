Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Хикмета Четина
Внутренняя политика
- 25 ноября, 2026
- 15:24
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Хикмета Четина.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Глубоко опечален известием о кончине видного государственного и общественно-политического деятеля Турецкой Республики Хикмета Четина.
Хикмет Четин внес большой вклад в развитие отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, укрепление наших братских связей. Всегда буду с самыми теплыми чувствами вспоминать встречи с ним.
Разделяя ваше горе в эти тяжелые моменты, с глубокой скорбью выражаю соболезнования всем членам вашей семьи.
Аллах рехмет элясин!"
Напомним, что 24 ноября экс-председатель Великого национального собрания Турции Хикмет Четин скончался в возрасте 89 лет.
İlham Əliyev Hikmət Çətinin ailəsinə başsağlığı verib
Ilham Aliyev extends condolences to family of Hikmet Cetin
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