В Азербайджане предлагается снизить государственную пошлину за подачу заявления о выдаче судебного приказа со 100 до 25 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Гражданской коллегии Верховного суда Сенан Гаджиев, комментируя вынесенные на обсуждение Милли Меджлиса поправки в закон "О государственной пошлине".

По его словам, действующий размер пошлины снижает привлекательность приказного производства, что приводит к неоправданному расходованию ресурсов и увеличению нагрузки на суды.

Поправки также предусматривают расчет госпошлины при подаче апелляционных, кассационных и дополнительных кассационных жалоб по подлежащим оценке искам исходя только из оспариваемой части требований. По искам, не подлежащим оценке, будет взиматься 50% установленной госпошлины.

"Снижение госпошлины в рамках приказного производства расширит доступ к правосудию, особенно для социально уязвимых групп населения и субъектов предпринимательства, вступающих с ними в гражданско-правовые отношения", - отметил Гаджиев.

По его словам, предлагаемые изменения также позволят ускорить рассмотрение дел, снизить нагрузку на судей и повысить эффективность правосудия.