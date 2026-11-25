Бывший руководитель Главного управления молодежи и спорта Баку Рагиф Аббасов и начальник финансово-экономического сектора управления Эльдениз Гуламов, обвиняемые в присвоении государственных средств в особо крупном размере, попросили время для подготовки к последнему слову.

Как сообщает Report, об этом стало известно на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмайлова.

Аббасов также ходатайствовал о повторной проверке некоторых документов по делу, однако суд отклонил просьбу, поскольку аналогичное ходатайство уже рассматривалось ранее.

Адвокат обвиняемых попросил суд вынести оправдательный приговор, заявив, что его подзащитные невиновны и выполняли поручения руководства.

Следующее заседание назначено на 2 декабря.

Напомним, Аббасов и Гуламов обвиняются в присвоении около 1 млн манатов государственных средств. Им предъявлено обвинение по статье 179.4 Уголовного кодекса Азербайджана. Мера пресечения в отношении обоих не связана с арестом. Потерпевшей стороной признано Министерство молодежи и спорта.