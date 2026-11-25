Государственный комитет по вопросам семьи, женщин и детей Азербайджана за период с января по октябрь 2026 года зарегистрировал 499 обращений, связанных с домашним насилием.

Как передает Report, об этом заявила глава Госкомитета Бахар Мурадова в ходе конференции, приуроченной к кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия".

Мурадова отметила, что на горячую линию помощи женщинам и детям "116-111" поступило 649 обращений, касающихся гендерного насилия.

"По данным Генеральной прокуратуры, за девять месяцев текущего года потерпевшими по преступлениям, связанным с бытовым насилием, признана 931 женщина. Из них 906 получили травмы, 23 погибли", - сообщила Мурадова.

Она подчеркнула необходимость своевременного выявления случаев насилия, эффективного исполнения охранных ордеров, обеспечения пострадавших безопасным жильем, юридической и психологической помощью, а также повышения доступности социальных услуг в регионах.