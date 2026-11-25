Евросоюз намерен направить сильную европейскую команду на следующий раунд переговоров по прекращению войны в Украине и призывает Россию согласиться на зимнее перемирие.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"В последние недели мы наблюдаем новую динамику в усилиях по прекращению войны. Сильная европейская команда примет участие в следующем раунде переговоров. Это важно, поскольку безопасность Украины напрямую влияет на нашу безопасность", - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз будет оценивать ход переговоров исходя из действий России, а не только ее заявлений.

"Россия должна согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры, а также на прекращение огня для обеспечения безопасного прохода экспорта продовольствия через Черное море. Это были бы важные шаги, поскольку они показали бы, что Россия серьезно относится к переговорам", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она отметила, что стратегия ЕС предусматривает максимальную поддержку Украины, усиление давления на Россию и полноценное участие Европы в переговорах о долгосрочном мире.

Фон дер Ляйен напомнила, что в понедельник был представлен 22-й пакет санкций ЕС против России.

По ее словам, с начала полномасштабной войны Евросоюз предоставил Украине более 235 млрд евро помощи.

Она также сообщила, что предложенный Еврокомиссией механизм финансовой поддержки предусматривает выделение Украине 45 млрд евро в 2027 году: 20 млрд евро на бюджетные нужды и 25 млрд евро на военную поддержку.

Общий дефицит финансирования Украины в следующем году оценивается примерно в 70 млрд евро. Оставшуюся треть потребностей, как ожидается, должны покрыть международные партнеры.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна будет вернуть эти средства только после того, как Россия возместит ущерб, нанесенный войной.

Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что ЕС рассчитывает открыть оставшиеся два кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца 2026 года. Европа, по ее словам, намерена взять на себя ведущую роль в послевоенном восстановлении страны.