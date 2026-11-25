В Азербайджане созовут специальную комиссию для рассмотрения деятельности платформы электронной коммерции Temu, которая рассмотрит вопрос о возможном инициировании дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Азербайджана.

Согласно заявлению, ведомство завершило собственное расследование в отношении PDD Holdings - владельца Temu и выявило факты и признаки нарушения конкурентного законодательства.

Основанием для расследования стали признаки злоупотребления доминирующим положением. Ведомство проверяло, ограничивала ли ценовая политика PDD Holdings конкуренцию и нарушала ли компания требования статей 16.2.1, 16.2.7 и 16.2.8 Кодекса о конкуренции.

По данным агентства, рассмотрение вопроса о возбуждении дела продолжается.