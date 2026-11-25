Самолет авиакомпании Air Arabia, следовавший по маршруту Шарджа – Куала-Лумпур совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Султана Искандара Муда в городе Банда-Ачех (Индонезия).

Как передает Report, об этом сообщают индонезийские медиа.

Сообщается, что во время полета состояние здоровья одного из пассажиров ухудшился.

"После получения информации о чрезвычайной ситуации аэропорт имени Султана Искандара Муда незамедлительно скоординировал свои действия с соответствующими сторонами для подготовки услуг и организации обслуживания после приземления самолета", - заявил исполняющий обязанности гендиректора аэропорта Риски Индра Будиман.

По его словам, после приземления самолета проведен медосмотр, по итогам которого пассажир был объявлен мертвым.

"Тело умершего и его спутника сняли с рейса и доставили в региональную больницу... После завершения всех процедур самолет полетел в Куала-Лумпур", - отметил и.о. гендиректора.