Бывшему министру обороны Армении Давиду Тонояну предъявлено новое обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, соответствующие сведения опубликованы на сайте судебно-правовой информации Datalex.

Согласно материалам дела, Тоноян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия.

По этому же делу проходит бывший начальник Главного управления материально-технического обеспечения Минобороны Армении Норавар Йолчян, которому предъявлено обвинение в пособничестве Тонояну. По версии обвинения, их действия причинили существенный ущерб законным интересам государства и по неосторожности повлекли тяжкие последствия.

24 ноября уголовное дело поступило в производство судьи Антикоррупционного суда Арама Григоряна.

Напомним, в сентябре 2021 года Тоноян стал фигурантом уголовного дела о закупке непригодных авиационных боеприпасов. В рамках этого дела экс-министр был арестован. В августе 2024 года он был освобожден из-под стражи под залог.