С начала года в Азербайджане в результате домашнего насилия погибли 23 женщины
Социальная защита
- 25 ноября, 2026
- 16:50
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В Азербайджане за 10 месяцев 2026 года в результате домашнего насилия погибли 23 женщины.
Как сообщает Report, об этом заявил прокурор Управления по производствам вне уголовного преследования Генеральной прокуратуры Кямран Агаев на конференции, приуроченной к кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия".
Он отметил, что этот показатель ниже прошлогоднего:
"В 2025 году в стране было зарегистрировано 1 403 жертвы домашнего насилия, 40 из которых погибли. В 2026 году зафиксировано 1 123 пострадавших. Среди них 931 женщина, 23 из которых погибли".
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