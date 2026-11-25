В Азербайджане за 10 месяцев 2026 года в результате домашнего насилия погибли 23 женщины.

Как сообщает Report, об этом заявил прокурор Управления по производствам вне уголовного преследования Генеральной прокуратуры Кямран Агаев на конференции, приуроченной к кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия".

Он отметил, что этот показатель ниже прошлогоднего:

"В 2025 году в стране было зарегистрировано 1 403 жертвы домашнего насилия, 40 из которых погибли. В 2026 году зафиксировано 1 123 пострадавших. Среди них 931 женщина, 23 из которых погибли".