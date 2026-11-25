Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с прибывшей в Баку делегацией во главе с начальником Оперативного управления Генштаба ВС Таджикистана генерал-майором Шарафом Эгамзодом.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, стороны обсудили состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, взаимодействие в сфере военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Керим Велиев выразил удовлетворение уровнем военного сотрудничества между странами. Шараф Эгамзод, в свою очередь, отметил важность подобных встреч и обмена опытом для дальнейшего развития связей между армиями.