Азербайджан и Таджикистан обсудили военное сотрудничество
Армия
- 25 ноября, 2026
- 16:42
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Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с прибывшей в Баку делегацией во главе с начальником Оперативного управления Генштаба ВС Таджикистана генерал-майором Шарафом Эгамзодом.
Как сообщили Report в Министерстве обороны, стороны обсудили состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, взаимодействие в сфере военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Керим Велиев выразил удовлетворение уровнем военного сотрудничества между странами. Шараф Эгамзод, в свою очередь, отметил важность подобных встреч и обмена опытом для дальнейшего развития связей между армиями.
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