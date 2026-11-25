Национальное агентство кибербезопасности Азербайджана запустило образовательную платформу CERT Kids, направленную на повышение цифровой грамотности и безопасности детей.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, ресурс призван формировать у детей навыки безопасного поведения в интернете с раннего возраста.

На платформе предусмотрены отдельные разделы для детей, родителей и педагогов, посвященные интернет-рискам, защите персональных данных и правилам цифровой безопасности.

Пользователям доступны образовательные статьи, инструкции, рекомендации, видеоматериалы, а также интерактивные викторины, головоломки и раскраски.

Родители и педагоги смогут воспользоваться методическими материалами по обеспечению безопасности детей в интернете.

Платформа доступна по ссылке.