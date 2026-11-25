В московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский отменили 37 рейсов из-за снегопада, еще 40 задерживаются более чем на два часа.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Столичные аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты, отметили в министерстве.

С начала суток было выполнено 538 рейсов. Чтобы оперативно обслуживать воздушные суда и пассажиров, задействован дополнительный персонал. Взлетно-посадочные полосы регулярно чистят и обрабатывают реагентами.

В Москве и Подмосковье сохраняется желтый уровень погодной опасности. К концу дня в Москве высота снежного покрова увеличится до 7-12 см. На дорогах в городе сохраняются гололедица и снежные заносы. В дептрансе предупреждали, что снегопад может продлиться до субботы, 28 ноября.