Европейская комиссия (ЕК) предлагает создать суверенный фонд акционерного финансирования технологий (Sovereign Tech Equity Fund, STEF) на сумму до 50 млрд евро.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на Еврокомиссию.

ЕК предложила "Квантовый акт" - новую рамочную программу, направленную на превращение европейских квантовых исследований в продукты и услуги, укрепление цепочек поставок и подготовку цифровых систем ЕС к постквантовой криптографии.

"Квантовый акт" предусматривает три основных направления: развитие передовых исследований, внедрение квантовых технологий в практику, а также обеспечение безопасности систем и цепочек поставок. Предложение также закладывает основу для создания Суверенного фонда акционерного капитала технологических компаний (STEF).

ЕК указывает, что эти направления будут реализованы в рамках инициативы "Квантовая Европа", которая объединит программы ЕС и национальные инициативы вокруг общих приоритетов в области исследований и промышленности.

Отмечается, что квантовые технологии могут оказать значительное влияние на различные отрасли - от навигации без спутников и ускорения разработки лекарств до создания современных аккумуляторов и защищенных систем связи нового поколения.

Исполнительный вице-президент ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что квантовые технологии определят будущее промышленности, безопасности и инноваций и окажут глубокое влияние на общество.

ЕС планирует запустить STEF к 1 января 2028 года и стать участником фонда вместе с входящими в него странами и другими государственными и частными инвесторами.