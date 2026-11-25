Aİ texnologiyaların maliyyələşdirilməsi üçün 50 milyard avroluq fond yaradır
- 25 noyabr, 2026
- 17:12
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Avropa Komissiyası (AK) 50 milyard avroyadək məbləğdə texnologiyaların maliyyələşdirilməsi üzrə suveren fondun (Sovereign Tech Equity Fund, STEF) yaradılmasını təklif edir.
Bu barədə "Report" AK-yə istinadən xəbər verir.
AK Avropanın kvant tədqiqatlarını məhsul və xidmətlərə çevirməyə, təchizat zəncirlərini gücləndirməyə və Avropa İttifaqının (Aİ) rəqəmsal sistemlərini post-kvant kriptoqrafiyasına hazırlamağa yönəlmiş yeni çərçivə proqramı olan "Kvant aktı"nı təklif edib.
"Kvant aktı" üç əsas istiqaməti nəzərdə tutur: qabaqcıl tədqiqatların inkişafı, kvant texnologiyalarının təcrübəyə tətbiqi, həmçinin sistemlərin və təchizat zəncirlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. Təklif həm də Texnologiya şirkətlərinin səhm kapitalı üzrə suveren fondunun yaradılması üçün təməl yaradır.
AK bildirib ki, bu istiqamətlər Aİ proqramlarını və milli təşəbbüsləri tədqiqat və sənaye sahəsində ümumi prioritetlər ətrafında birləşdirəcək "Kvant Avropası" təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçiriləcək.
Qeyd olunub ki, kvant texnologiyaları müxtəlif sahələrə - peyksiz naviqasiyadan və dərmanların hazırlanmasının sürətləndirilməsindən tutmuş müasir akkumulyatorların və yeni nəsil qorunan rabitə sistemlərinin yaradılmasınadək əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.
AK-nin texnoloji suverenlik, təhlükəsizlik və demokratiya məsələləri üzrə icraçı vitse-prezidenti Henna Virkkunen bildirib ki, kvant texnologiyaları sənayenin, təhlükəsizliyin və innovasiyaların gələcəyini müəyyən edəcək və cəmiyyətə dərin təsir göstərəcək.
Aİ STEF-i 2028-ci il yanvarın 1-dək işə salmağı və bura daxil olan ölkələr, həmçinin digər dövlət və özəl investorlarla birlikdə fondun iştirakçısı olmağı planlaşdırır.