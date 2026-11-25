Zaqatalada itkin düşmüş şəxsin axtarışlarına təlim itləri cəlb olunub
Hadisə
- 25 noyabr, 2026
- 16:43
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Zaqatala rayonunun Kebeloba kəndində meşəlik ərazidə 1946-cı il təvəllüdlü Mustafayev Xəlil Mustafa oğlu itkin düşüb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri şəxsin axtarışlarına cəlb olunub. Əməliyyata Xidmətin xüsusi təlim görmüş itləri də cəlb edilib.
Hazırda vətəndaşın itkin düşdüyü ehtimal edilən istiqamətlər üzrə axtarışlar davam etdirilir.
Zaqatalada itkin düşmüş şəxsin axtarışlarına təlim itləri cəlb olunub
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