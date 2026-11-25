Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял верительные грамоты послов 16 стран, в том числе США, Великобритании и Аргентины.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские медиа.

Жапаров отметил, что Кыргызстан придерживается многовекторной и сбалансированной внешней политики, основанной на взаимном уважении и учете интересов сторон. Он подчеркнул значимость избрания страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы и готовность содействовать укреплению международной безопасности.

Он пригласил дипломатов принять участие во Втором глобальном горном саммите "Бишкек+25", который пройдет 21-23 октября 2027 года, а представителей иностранных государств - наблюдать за президентскими выборами в Кыргызстане 27 января 2027 года.

Среди приоритетов международного сотрудничества Жапаров обозначил привлечение инвестиций и реализацию стратегических проектов, включая строительство Камбар-Атинской ГЭС-1, железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, развитие энергетического коридора CASA-1000, цифровой инфраструктуры, сельского хозяйства и туризма.

Посол Великобритании Висенте Солера Дьюкар отметил, что Лондон заинтересован в сотрудничестве в сфере чистой энергетики, упомянув проект строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.

Посол США Стивен Гиллен сообщил, что Вашингтон заинтересован в укреплении партнерства с Кыргызстаном в различных сферах. Он также отметил достижения республики в экономике и на международной арене, выразив готовность США поддержать курс государства.

Жапаров отметил готовность кыргызской стороны к дальнейшему расширению взаимовыгодного экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества с США, в том числе в банковской и финансовой сферах, горнодобывающей промышленности и энергетике. Он сообщил об итогах его рабочих визитов в США в этом году и обратил внимание на важности дальнейшей реализации проектов совместно с американскими компаниями Wabtec, Boeing и др.

В целях укрепления политического диалога между двумя странами Глава государства акцентировал внимание на важности организации взаимных визитов глав государств.

Жапаров по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Британией пригласил короля Великобритании Чарльза III и премьер-министра Энди Бернема посетить Бишкек с официальным визитом в 2027 году.