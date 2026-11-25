Команда U-19 азербайджанского футбольного клуба "Сабах" встретилась в Баку со сверстниками из испанской "Барселоны" в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Как сообщает Report, матч на стадионе Bank Respublika Arena завершился крупным поражением хозяев со счетом 0:7.

"Сабах" U-19 проиграл все четыре предыдущих матча и на данный момент занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице.