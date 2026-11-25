"Сабах" проиграл "Барселоне" в Юношеской лиге УЕФА
Футбол
- 25 ноября, 2026
- 17:13
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Команда U-19 азербайджанского футбольного клуба "Сабах" встретилась в Баку со сверстниками из испанской "Барселоны" в рамках Юношеской лиги УЕФА.
Как сообщает Report, матч на стадионе Bank Respublika Arena завершился крупным поражением хозяев со счетом 0:7.
"Сабах" U-19 проиграл все четыре предыдущих матча и на данный момент занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице.
UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın U-19 komandası "Barselona"ya uduzub
Sabah suffer 7-0 defeat to Barcelona in UEFA Youth League
Последние новости
18:35
В Узбекистане пройдут Дни культуры АзербайджанаКультура
18:24
В Азербайджане установлены размеры оплаты услуг судей на спортивных соревнованияхСпорт
18:20
В Азербайджане изменены правила финансирования спортивных мероприятийВнутренняя политика
18:14
В Азербайджане завершены все социальные выплаты за ноябрьФинансы
18:03
Туркменистан намерен привлекать частные инвестиции в развитие Среднего коридораВ регионе
18:03
Фото
Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в рамках программ двойного дипломаНаука и образование
17:59
В центре Баку заработал отдельный светофор для автобусовВнутренняя политика
17:54
Фото
Азербайджан представил реформы в сфере обязательного страхования на конференции в СеулеФинансы
17:42
Тадевосян: Армения заинтересована в расширение использования услуг Starlink в странеВ регионе