Новак: Россия ведет работу над защитой своих НПЗ от украинских БПЛА
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 17:31
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Власти РФ ведут интенсивную работу над усилением защиты нефтеперерабатывающих заводов.
Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, все российские НПЗ защищены от беспилотников, и несмотря на отдельные попадания, быстро восстанавливают работу.
"В случае если заводы выходят из эксплуатации, идет интенсивная работа, в том числе и по пассивной защите, и по активной защите",- сказал Александр Новак.
Последствия удара украинских беспилотников по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу можно будет оценить в ближайшие два дня, отметил Александр Новак.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли удары по Сызранскому и Куйбышевскому НПЗ.
Novak: Rusiya neft emalı zavodlarını Ukrayna PUA-larından qorumaq üçün tədbirlər görür
Russia steps up oil refinery protection, Novak says
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