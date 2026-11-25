Власти РФ ведут интенсивную работу над усилением защиты нефтеперерабатывающих заводов.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, все российские НПЗ защищены от беспилотников, и несмотря на отдельные попадания, быстро восстанавливают работу.

"В случае если заводы выходят из эксплуатации, идет интенсивная работа, в том числе и по пассивной защите, и по активной защите",- сказал Александр Новак.

Последствия удара украинских беспилотников по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу можно будет оценить в ближайшие два дня, отметил Александр Новак.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли удары по Сызранскому и Куйбышевскому НПЗ.