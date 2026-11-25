Армения рассматривает возможности более широкого применения технологических решений сервисов Starlink и расширения сотрудничества в соответствии с приоритетами программы страны на 2026-2031 годы.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр высокотехнологичной промышленности и искусственного интеллекта Армении Давид Тадевосян в ходе встречи с представителями компании SpaceX, Starlink и SpaceXSI (Grok) во главе с директором по доступу к рынкам и развитию компании Starlink Юлией Гроблахер.

В частности, обсуждались возможности расширения использования услуг Starlink в системе госуправления в соответствии с национальными приоритетами Армении в области цифровой трансформации. Рассматривались вопросы цифровизации госуслуг, расширения зоны покрытия мобильной связи, совместимости спутниковых и наземных сетей связи, а также развития узлов связи и общественной инфраструктуры в населенных пунктах.

В число ключевых тем вошли такие вопросы, как развитие ИИ и инфраструктуры данных, возможности расширения центров обработки данных в Армении, а также расширение доступа местных компаний к технологиям физического искусственного интеллекта (Physical AI).

Особое внимание было уделено возможности реализации пилотных проектов в рамках сотрудничества, которые позволят оценить эффективность применения спутниковой связи, цифровой инфраструктуры и решений в области ИИ в различных секторах.

Также обсуждались инициативы по развитию космического сектора.