Бюро обязательного страхования Азербайджана представило национальную систему обязательного страхования, институциональные реформы и инициативы по цифровизации на XIII Международной конференции Международного форума страховых гарантийных фондов (IFIGS) в Сеуле, Корея.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро, об этом заявил исполнительный директор организации Вюсал Масиев, выступивший на мероприятии, в котором также принял участие его заместитель Сеймур Мирзаев.

В конференции и ежегодном общем собрании IFIGS, организованных Корейской корпорацией по страхованию вкладов (KDIC), участвовали представители организаций из разных стран, работающих в сфере страховых гарантий и защиты прав застрахованных лиц, а также эксперты финансового и страхового сектора.

Масиев также рассказал об опыте Азербайджана в области совершенствования механизмов страховых гарантий.

В рамках мероприятия Бюро обязательного страхования было представлено в качестве нового члена IFIGS.

Членство в IFIGS позволит Бюро изучать механизмы страховых гарантий других стран, участвовать в международных экспертных дискуссиях и расширять прямое сотрудничество с организациями - членами форума.