Туркменистан рассматривает механизмы государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в развитие транспортно-логистической инфраструктуры Среднего коридора.

Как передает Report со ссылкой на News Central Asia, об этом заявил заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Яллаков, выступая на международной конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие - 2026" в Ашхабаде.

Яллаков отметил, что изменения в глобальных цепочках поставок и трансформация евразийской транспортно-логистической системы повышают значение диверсификации маршрутов и создания новых транспортных связей. В этих условиях Транскаспийский международный транспортный коридор, известный как Средний коридор, приобретает все большую стратегическую значимость как мультимодальный маршрут между Европой и Азией.

Ссылаясь на доклад Группы Всемирного банка, замминистра сообщил, что целевые инвестиции в модернизацию Среднего коридора к 2040 году могут способствовать увеличению объемов перевозок более чем в три раза, сокращению времени доставки грузов вдвое, росту ВВП на 3,3% и созданию до 2 млн дополнительных рабочих мест.

Для достижения этих показателей до 2040 года потребуется направить не менее 20 млрд долларов на устранение инфраструктурных ограничений и модернизацию транспортных объектов, а также около 30 млрд долларов на сопутствующие инвестиции.

В этой связи Яллаков подчеркнул необходимость долгосрочного инвестиционного планирования и эффективного взаимодействия государственного и частного секторов.