В центре Баку заработал отдельный светофор для автобусов
Внутренняя политика
- 25 ноября, 2026
- 17:59
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В Сабаильском районе столицы, на пересечении улицы Узеира Гаджибейли с проспектом Азадлыг, введен в эксплуатацию специальный светофор для общественного транспорта.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел, водители автобусов уже руководствуются сигналами нового регулировщика при проезде данного участка.
В ведомстве отметили, что основная цель установки подобных светофоров - обеспечение более комфортного, бесперебойного и безопасного движения автобусов по выделенным полосам.
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