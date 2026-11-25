В Азербайджане до конца 2026 года будут представлены три фильма, снятых по государственному заказу.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Агентства кино при Министерстве культуры Рашад Азизов.

По его словам, эти фильмы открывают цикл "Путешествие по наследию Азербайджана".

В рамках проекта сняты документальный фильм "Азыхская пещера: колыбель Азербайджана" и художественно-документальные фильмы "Скифское царство" и "Зодчий Аджеми: судьба, высеченная в камне".