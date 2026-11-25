Bu ilin sonuna qədər dövlət sifarişi əsasında çəkilən 3 film təqdim olunacaq
Mədəniyyət siyasəti
- 25 noyabr, 2026
- 18:38
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Bu ilin sonuna qədər dövlət sifarişi əsasında çəkilən 3 film təqdim olunacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov deyib.
Onun sözlərinə görə, filmlər Azərbaycan irsinə səyahət silsiləsinin başlanğıcıdır.
Layihə çərçivəsində "Azıx mağarası: Azərbaycanın beşiyi" sənədli filmi, "İşquz dövləti" bədii-sənədli filmi və "Memar Əcəmi: Daşlara yazılan tale" bədii-sənədli filmi ərsəyə gətirilib.
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