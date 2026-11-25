В Азербайджане изменены правила финансирования физкультурных и спортивных мероприятий национального и международного масштаба, а также нормы расходов на их организацию и проведение.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Министерство молодежи и спорта должно ежегодно до 1 июля представлять в Министерство финансов расчеты средств, необходимых для проведения спортивных мероприятий в следующем году.

Спортивные федерации и другие профильные организации должны заблаговременно предоставлять министерству предварительные сведения о планируемых мероприятиях и необходимых расходах.

Для проведения международных спортивных мероприятий на территории Азербайджана необходимо также представить решение международной спортивной федерации о предоставлении права на их проведение либо иной подтверждающий документ, а также договор об организации мероприятия (при наличии).

Постановление вступает в силу 1 января 2027 года.