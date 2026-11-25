В Азербайджане определены размеры оплаты услуг судей на спортивных мероприятиях республиканского и международного уровня.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Документ предусматривает внесение изменений в постановление от 5 января 2010 года, регулирующее финансирование спортивных мероприятий и расходы на их организацию и проведение.

Согласно новым нормам, оплата работы судей на соревнованиях, проводимых в Азербайджане, составит 50 манатов в день на мероприятиях республиканского уровня и 100 манатов - на международных соревнованиях.

Для членов судейской бригады и генерального секретаря соревнований установлена оплата в размере соответственно 25 и 50 манатов в день.