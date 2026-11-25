В Азербайджане завершены выплаты пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.

Таким образом, все социальные выплаты за текущий месяц произведены в полном объеме.