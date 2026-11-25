В Азербайджане завершены все социальные выплаты за ноябрь
Финансы
- 25 ноября, 2026
- 18:14
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В Азербайджане завершены выплаты пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за ноябрь.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты.
Таким образом, все социальные выплаты за текущий месяц произведены в полном объеме.
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