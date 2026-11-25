С 30 ноября по 7 декабря в Ташкенте и Самарканде пройдут Дни культуры Азербайджана, организованные Министерством культуры страны.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, мероприятие посвящено 100-летию Первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку в 1926 году.

Цель Дней культуры – популяризация богатого историко-культурного и литературного наследия азербайджанского народа, а также дальнейшее развитие культурных связей между двумя странами.

Программа охватит различные направления азербайджанской культуры: мугам и классическую музыку, джаз, театральное и киноискусство, современное изобразительное искусство. Особое внимание будет уделено роли женщин в развитии культуры и общественной мысли. Будут представлены наследие азербайджанских просветительниц, работавших в начале XX века, и творчество современных женщин-художниц.

В рамках Дней культуры также пройдет Неделя культурных и творческих индустрий, которая предоставит специалистам творческой сферы возможности для обмена опытом, установления новых партнерских связей и продвижения совместных проектов.

Для участия в мероприятиях в Узбекистан отправится делегация из Азербайджана, в состав которой войдут более 200 представителей сферы культуры – музыканты, актеры, писатели, художники и представители творческих индустрий.