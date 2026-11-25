Вашингтонская администрация предложила ввести новые пошлины в отношении 14 крупных торговых партнеров в рамках борьбы с избыточными промышленными мощностями.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Управление торгового представителя США (USTR).

Данное решение принято по результатам восьмимесячного расследования в рамках раздела 301 американского Закона о торговле 1974 года, охватившего 16 торговых партнеров, включая Японию, Евросоюз и Южную Корею. Мексика и Норвегия стали единственными двумя участниками расследования, против которых новые пошлины вводить не планируется.

Самая высокая ставка в размере 20% предусмотрена для китайских товаров в дополнение к 25%-ным пошлинам.

По словам представителя американской администрации, новые пошлины не превысят предельных ставок, предусмотренных торговыми соглашениями Вашингтона с соответствующими странами. В частности, для Китая действует ограничение в 20% в рамках торгового перемирия, срок которого истекает 10 января.

Кроме того, администрация США объявила об отдельных тарифных предложениях в отношении Бразилии. В частности, предлагается установить 10-процентную пошлину на готовые воздушные суда, что может затронуть производителя Embraer, а также ввести новые тарифы на импорт сырого и рафинированного сахара сверх установленной квоты.

В июле США уже ввели пошлины в размере 25% на некоторые бразильские товары. Новые предложения предусматривают изменение этих мер после нескольких раундов переговоров, завершившихся безрезультатно.