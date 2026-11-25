Xalq artisti Elmira Şabanova vəfat edib
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- 25 noyabr, 2026
- 18:50
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Xalq artisti Elmira Şabanova 86 yaşında vəfat edib.
Bu barədə "Report"a mərhum aktrisanın qızı Leyla Şabanova məlumat verib.
Mərhumla vida mərasimi sabah saat 11:00-da Təzəpir məscidində olacaq.
Qeyd edək ki, Elmira Balahüseyn qızı Şabanova 1 noyabr 1940-cı ildə Bakıda anadan olub. O, "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında 30-a yaxın bədii filmdə rol alıb.
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