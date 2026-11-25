Армия обороны Израиля и ШАБАК ликвидировали новоназначенного главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС и командира бригады "Северная Газа".

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

Согласно информации, Мохаммед Маджед Абу аль-Уф, известный также как Абу Хамза, был уничтожен спустя день после гибели его предшественника и командира Наима Абу Нахаля, который возглавлял аппарат внутренней безопасности группировки.

В заявлении также отмечается, что Абу аль-Уф занимал важное положение в структуре ХАМАС, выступал связующим звеном при обмене информацией и участвовал в попытках ограничить оперативные возможности израильской армии в секторе Газа.

По оценке израильской стороны, его ликвидация нанесла дополнительный удар по управленческим возможностям аппарата внутренней безопасности ХАМАС.