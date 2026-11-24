ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы аппарата внутренней безопасности ХАМАС
- 24 ноября, 2026
- 16:30
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности ("Шин-Бет") нанесли удар по сектору Газа и уничтожили руководителя аппарата внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС Наима Абу Нахеля.
Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, об этом говорится в совместном заявлении премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.
"Армия обороны Израиля ликвидировала Наим Абу Нахеля, главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС, после того как его предшественник на этом посту был захвачен нашими силами в ходе операции три месяца назад", - сказано в заявлении.
В заявлении министерства внутренних дел ХАМАС говорится о том, что 50-летний Наим Абу Нахель был убит в результате израильского удара.