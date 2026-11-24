Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности ("Шин-Бет") нанесли удар по сектору Газа и уничтожили руководителя аппарата внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС Наима Абу Нахеля.

Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, об этом говорится в совместном заявлении премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

"Армия обороны Израиля ликвидировала Наим Абу Нахеля, главу аппарата внутренней безопасности ХАМАС, после того как его предшественник на этом посту был захвачен нашими силами в ходе операции три месяца назад", - сказано в заявлении.

В заявлении министерства внутренних дел ХАМАС говорится о том, что 50-летний Наим Абу Нахель был убит в результате израильского удара.