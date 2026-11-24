В Азербайджане обновлены правила организации и проведения допризывной подготовки молодежи.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, начальная военная подготовка будет преподаваться как предмет государственного значения.

Эта дисциплина предусматривает подготовку к военной службе учащихся общеобразовательных, профессиональных и средних специальных учебных заведениях, формирование у них чувства патриотизма и ответственности за защиту Родины, а также привитие необходимых теоретических знаний и практических навыков. Занятия будут включать теорию и практику и будут проводиться совместно для юношей и девушек.

Новые правила предусматривают ознакомление молодежи не только с традиционными военными основами, но и с современными технологиями.

Отметим, что данное положение определяет порядок организации допризывной подготовки, обучение, кадровое обеспечение, материально-техническую базу, а также полномочия соответствующих государственных органов в этой сфере.