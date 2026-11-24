В Азербайджане утвержден новый порядок допризывной подготовки молодежи
- 24 ноября, 2026
- 16:11
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В Азербайджане обновлены правила организации и проведения допризывной подготовки молодежи.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, начальная военная подготовка будет преподаваться как предмет государственного значения.
Эта дисциплина предусматривает подготовку к военной службе учащихся общеобразовательных, профессиональных и средних специальных учебных заведениях, формирование у них чувства патриотизма и ответственности за защиту Родины, а также привитие необходимых теоретических знаний и практических навыков. Занятия будут включать теорию и практику и будут проводиться совместно для юношей и девушек.
Новые правила предусматривают ознакомление молодежи не только с традиционными военными основами, но и с современными технологиями.
Отметим, что данное положение определяет порядок организации допризывной подготовки, обучение, кадровое обеспечение, материально-техническую базу, а также полномочия соответствующих государственных органов в этой сфере.