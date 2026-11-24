В Азербайджане пациенты с сахарным диабетом, которым необходим инсулин, будут проходить консультацию у эндокринолога раз в месяц, а те, кому инсулин не требуется, - раз в три месяца.

Как сообщает Report, соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров Азербайджана №87 от 13 мая 2005 года.

Постановление определяет объем ежегодной медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, включая необходимые обследования. Оно также устанавливает перечень и количество инсулина, других сахароснижающих препаратов, средств для инъекций и самоконтроля, а также порядок обеспечения ими пациентов.