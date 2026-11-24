В Бадамдаре зафиксировано расширение трещин в оползневой зоне
Экология
- 24 ноября, 2026
- 15:39
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В оползневой зоне на участке Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку наблюдается расширение трещин.
Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Последние наблюдения подтвердили продолжающуюся активность оползневого процесса.
Отмечается, что специалисты Госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов регулярно проводят мониторинг территории и держат ситуацию под контролем.
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