В оползневой зоне на участке Бадамдар - 20-й участок в Сабаильском районе Баку наблюдается расширение трещин.

Об этом сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Последние наблюдения подтвердили продолжающуюся активность оползневого процесса.

Отмечается, что специалисты Госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов регулярно проводят мониторинг территории и держат ситуацию под контролем.