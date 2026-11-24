В Риме обсудили азербайджано-итальянское стратегическое партнерство
Внешняя политика
- 24 ноября, 2026
- 15:46
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В Палате депутатов Италии состоялась конференция высокого уровня на тему итальяно-азербайджанских стратегических отношений.
Об этом Report сообщили в Центре анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ).
В мероприятии, организованном совместно ЦАМОМ и аналитическим центром Fondazione Machiavelli, приняли участие члены парламентов Италии и Азербайджана, дипломаты, представители академических кругов, бизнеса и энергетического сектора.
На открытии конференции выступили член Палаты депутатов Италии Симоне Билли, временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Италии Вугар Гаджиев, президент фонда Fondazione Machiavelli Даниэле Скалеа и председатель правления ЦАМОМ Фарид Шафиев.
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В Риме обсудили азербайджано-итальянское стратегическое партнерствоВнешняя политика