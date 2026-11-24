В Палате депутатов Италии состоялась конференция высокого уровня на тему итальяно-азербайджанских стратегических отношений.

Об этом Report сообщили в Центре анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ).

В мероприятии, организованном совместно ЦАМОМ и аналитическим центром Fondazione Machiavelli, приняли участие члены парламентов Италии и Азербайджана, дипломаты, представители академических кругов, бизнеса и энергетического сектора.

На открытии конференции выступили член Палаты депутатов Италии Симоне Билли, временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Италии Вугар Гаджиев, президент фонда Fondazione Machiavelli Даниэле Скалеа и председатель правления ЦАМОМ Фарид Шафиев.