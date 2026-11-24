Сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку премьер-министром Черногории Милойко Спаичем.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе встречи была отмечена позитивная динамика азербайджано-черногорских отношений, а также расширение масштабов взаимовыгодного сотрудничества за прошедший период.

Стороны подчеркнули важность более эффективного использования потенциала торгово-экономического сотрудничества, высоко оценили позитивные результаты, достигнутые в сфере взаимных инвестиций.

Отмечена важность гуманитарного сотрудничества, выражен взаимный интерес к дальнейшему расширению обменов в сфере туризма, культуры и образования.

На встрече обсуждены перспективы развития азербайджано-черногорских отношений по различным направлениям, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.