Премьеры Азербайджана и Черногории обсудили сотрудничество в туризме, культуре и образовании
- 24 ноября, 2026
- 15:19
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Сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку премьер-министром Черногории Милойко Спаичем.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
В ходе встречи была отмечена позитивная динамика азербайджано-черногорских отношений, а также расширение масштабов взаимовыгодного сотрудничества за прошедший период.
Стороны подчеркнули важность более эффективного использования потенциала торгово-экономического сотрудничества, высоко оценили позитивные результаты, достигнутые в сфере взаимных инвестиций.
Отмечена важность гуманитарного сотрудничества, выражен взаимный интерес к дальнейшему расширению обменов в сфере туризма, культуры и образования.
На встрече обсуждены перспективы развития азербайджано-черногорских отношений по различным направлениям, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.