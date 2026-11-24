Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и китайская компания Wison Engineering Ltd обсудили возможности сотрудничества в нефтехимическом секторе, модернизации производственных площадей за счет применения инновационных технологических решений и повышении энергоэффективности.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись на сегодняшней встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором китайской компании Чжоу Хунляном.

Гость был проинформирован о деятельности SOCAR, охватывающей различные области энергетической цепочки создания стоимости, включая проекты в сферах переработки, нефтехимии и цифровизации.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.