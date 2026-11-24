SOCAR обсудил с китайской компанией повышение энергоэффективности
- 24 ноября, 2026
- 14:50
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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и китайская компания Wison Engineering Ltd обсудили возможности сотрудничества в нефтехимическом секторе, модернизации производственных площадей за счет применения инновационных технологических решений и повышении энергоэффективности.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения состоялись на сегодняшней встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором китайской компании Чжоу Хунляном.
Гость был проинформирован о деятельности SOCAR, охватывающей различные области энергетической цепочки создания стоимости, включая проекты в сферах переработки, нефтехимии и цифровизации.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.