Совместное предприятие EnerMech OGP, созданное компаниями EnerMech и Oil Gas ProServ, подписало с BP контракт сроком на пять лет на предоставление услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию морских кранов на девяти платформах в Каспийском регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EnerMech OGP.

Договор распространяется на морские объекты, расположенные на месторождениях Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли (АЧГ) и Шах-Дениз. Согласно условиям контракта, совместное предприятие возьмет на себя полный цикл эксплуатации, технического обслуживания, инспекционных работ и инженерного сопровождения грузоподъемного оборудования. Реализацией проекта займется действующий местный персонал EnerMech OGP при содействии глобального подразделения Lifting Solutions компании EnerMech.

Акционер EnerMech OGP Эльдар Мамедзаде подчеркнул, что данное соглашение представляет собой значимый этап в развитии совместного предприятия. Он указал, что контракт формирует основу для расширения спектра предоставляемых услуг, наращивания новых профессиональных навыков и усиления программы локализации кадров на морском энергетическом рынке Азербайджана.

Вице-президент направления Lifting Solutions и генеральный директор EnerMech по Каспийскому региону Марк Далгарно заявил, что на протяжении предстоящих пяти лет компания будет фокусироваться на обеспечении надежности и безопасности грузоподъемных операций, а также на выявлении дополнительных возможностей для повышения эффективности работы на морских объектах BP.