В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Литва
- 24 ноября, 2026
- 13:57
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Азербайджано-литовский бизнес-форум пройдет в Баку в рамках визита главы МИД Литвы Кестутиса Будриса 26 ноября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Литвы.
В министерстве отметили, что Будрис в Баку проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, представителями академического сообщества, а также примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей двух стран.
"В ходе двусторонних встреч стороны обсудят перспективы развития отношений между Литвой и Азербайджаном, расширение экономического сотрудничества, стремление Литвы как будущего председателя Совета ЕС укрепить диалог Евросоюза с Азербайджаном, вопросы региональной безопасности, ситуацию вокруг Украины и геополитическую обстановку", - отмечается в сообщении.
В рамках визита глава литовской дипломатии почтит память жертв трагических событий 20 января 1990 года ("Чёрный январь"), возложив цветы на Аллее шехидов в Баку.