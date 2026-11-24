Азербайджано-литовский бизнес-форум пройдет в Баку в рамках визита главы МИД Литвы Кестутиса Будриса 26 ноября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Литвы.

В министерстве отметили, что Будрис в Баку проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, представителями академического сообщества, а также примет участие в бизнес-форуме с участием предпринимателей двух стран.

"В ходе двусторонних встреч стороны обсудят перспективы развития отношений между Литвой и Азербайджаном, расширение экономического сотрудничества, стремление Литвы как будущего председателя Совета ЕС укрепить диалог Евросоюза с Азербайджаном, вопросы региональной безопасности, ситуацию вокруг Украины и геополитическую обстановку", - отмечается в сообщении.

В рамках визита глава литовской дипломатии почтит память жертв трагических событий 20 января 1990 года ("Чёрный январь"), возложив цветы на Аллее шехидов в Баку.