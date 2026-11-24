Страны Евросоюза с 1 декабря вводят временные квоты на импорт автомобилей с гибридной силовой установкой.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Эти меры вводятся для защиты европейской промышленности от резко возросшего импорта таких машин. Меры будут действовать с 1 декабря", - сказано в документе.

Общий порядок определения квот для всех стран - объем импорта 2025 года плюс 15%. Однако для крупных импортеров, на которые приходится свыше 2% европейского рынка, вводятся индивидуальные квоты.

Количество ввозимых автомобилей из Китая будет ограничено 88 тыс. за три месяца, из Японии - 78,6 тыс., из США - 8,5 тыс.

Меры будут действовать до 18 июня 2027 года. До этого времени ЕК должна принять решение о постоянных квотах.